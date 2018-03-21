مؤسس "واتساب": حان وقت حذف فيسبوك

في تغريدة، الثلاثاء، انضم أحد مؤسسي تطبيق "واتساب" الشهير الذي اشترته شركة "فيسبوك"، برايان أكتون، إلى الحملة التي تطالب بـ "حذف فيسبوك"، وتدعو المستخدمون إلى التوقف عن استخدامه، على إثر انتهاك صارخ للخصوصية.

وكتب أكتون في تغريدته: "حان وقت حذف فيسبوك"، deletefacebook# .

واستحوذت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" على شركة أكتون، الشهيرة، واتساب، عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتتنامى حركة "حذف "فيسبوك" على نحو مطرد على #الإنترنت، بسبب فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا" على معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" دون علمهم. وفقدت الشبكة الشهيرة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع، نقلا عن موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وغادر أكتون شركة #فيسبوك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأعلن مؤخرًا عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في تطبيق آمن للتراسل اسمه Signal.

وقبيل هجوم مؤسس "واتساب" على "فيسبوك"، قال المستثمر البارز في مجال التكنولوجيا، روجر #ماكنامي، وهو من أوائل المستثمرين في الشبكة الاجتماعية، إن "فيسبوك" تواجه أزمة ثقة يمكن أن تدمرها.

وقد لا يكون خيار حذف "فيسبوك" صالحا للكثيرين، لأن هذه الخطوة تستلزم أيضا حذف التطبيقات الشهيرة الأخرى التي تمتلكها "فيسبوك" مثل #واتساب" و#إنستغرام.

