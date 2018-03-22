فضيحة فيسبوك.. طرد مشبوه إلى "كامبريدج أناليتيكا"

أزالت الشرطة البريطانية طوقاً أمنياً كانت فرضته حول مقر شركة " #كامبرديج_أناليتيكا" للاستشارات في لندن بعد العثور على طرد مريب، الخميس.

وخلصت الشرطة إلى أن الطرد المريب الذي أثار استنفارا أمنيا لا يشكل أي خطر. وكانت الشرطة أغلقت في وقت سابق بعض الشوارع وأخلت المبنى الذي يقع به مقر الشركة المتخصصة في الاستشارات السياسية.

وباتت شركة الاستشارات السياسية التي مقرها لندن في قلب عاصفة هذا الأسبوع، بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالا لأكاديمي جمع بيانات 50 مليون مستخدم من #فيسبوك بهدف تكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين قبل انتخابات الرئاسة في 2016.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الخميس، أنها فتحت تحقيقا بعد فضيحة حول نقل بيانات مستخدمي فيسبوك الشخصية إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة حماية الخصوصية التابعة لها أبلغت شركة "فيسبوك أنها فتحت تحقيقا حول نشر استخدام البيانات الخاصة الشخصية ونقلها إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا"، وإمكانية حدوث انتهاكات قانون الخصوصية الإسرائيلي.

وأضاف بيان الوزارة "وفقا لقانون الخصوصية الإسرائيلي، لا يجوز استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض الذي من أجله منحه الفرد وبموافقته، ولذلك ستقوم السلطة الإسرائيلية بالتحقيق في ما إذا كانت البيانات الشخصية للمواطنين الإسرائيليين تستخدم بطريقة غير قانونية ينتهك فيها حقهم في الخصوصية، وتنتهك فيها أحكام قانون الخصوصية الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن قراصنة كمبيوتر إسرائيليين عرضوا مواد على "كامبريدج أناليتيكا".

لكن متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية قالت "إن التحقيق لا يشمل قراصنة الكمبيوتر، نحن نركز بدلا عن ذلك على حقوق المستخدمين.