شاهد ولي عهد دبي في تنزانيا.. أغنية وموجة ضحك!

نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بم محمد آل مكتوم، الجمعة، على حسابه على انستغرام فيديو قصيرا لرحلته الأخيرة إلى تنزانيا، يظهر الروح الفرحة للشعب التنزاني.

وظهر الشيخ حمدان في الفيديو إلى جانب إحدى السيدات بلباسها المحلي التقليدي، محاولاً تشجيعها على غناء أغنية "فلكلورية" على ما يبدو.

إلا أن السيدة "محرجة" دخلت في موجة من الضحك، قبل أن تتماسك وتغني أغنية من بلادها تنزانيا.

وكتب #فزاع في أعلى الفيديو عبارتين مقتضبتين باللغة السواحيلية، (إحدى اللغات الإفريقية) ، مفادها "كن سعيداً"، قاصداً على ما يبدو بث السعادة والفرح بين متابعيه، وإعطاء فكرة وإن سريعة عن ثقافة و"فلكلور" الشعب التنزاني.