من هو أول مصارع سعودي؟ تشعل حلبة تويتر

تساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، #تركي_آل _لشيخ، عبر حسابه في #تويتر عن إمكانية رؤية مصارع سعودي في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي للمصارعة العالمية الترفيهية WWE عن إقامة تجارب للأداء في جدة في الفترة 18- 21 نيسان/إبريل القادم لاختيار المؤهلين للمشاركة الذين يجتازون الاختبارات المعدة بهذا الخصوص.

على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل السعوديون الخبر بنوع من الحماس للتجربة والطرافة تجلت في بعض التساؤلات المثارة عن مدى السماح باستخدام "الشيلات" الشعبية كنوع من أغاني التحفيز لحظة الدخول وقبل الصعود إلى الحلبة، والبعض سأل عن مشروعية التدخلات من الأصدقاء التي تعرف بـ"الفزعة"، فيما حث آخرون أصدقاءهم ممن يمتلكون بنية جسمانية رياضية على الالتحاق باختبارات التجارب، والكف عن الاستعراض أمامهم بأرتال العضلات التي تغطي أجسادهم.

وطلب شاب من أفراد قبيلته شد أزره أثناء "جلده" للمصارع الشهير أندر تيكر.

وأعلنت WWE أن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مثير ومشوق مع أعظم منافسات " #رويال_رامبل" في تاريخها، حيث ستتضمن 7 مواجهات على ألقاب مختلفة بما فيها بطولة WWE وبطولة اليونيفرسال وبطولة الإنتركونتنتال، وبطولة الولايات المتحدة وبطولة "راو" للزوجي، وبطولة سماكداون للزوجي، وأخيراً بطولة كروزرويت، كما ستشهد الفعالية مبارزة لأعظم "رويال رامبل" بمشاركة 50 بطلاً من أبطال WWE، وستجري المنافسات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في 27 نيسان/إبريل القادم.

هذا وستحظى الجماهير بمشاهدة أبرز نجوم WWE العالميين عن قرب في مقدمتهم #جون_سينا و #تريبل_أتش، ورومان رينز وأي جاي ستايلز وبرون سترومان وفريق نيو داي وراندي أورتن وبراي وايت وشنسكي ناكامورا وغيرهم.

يذكر أن الكويتي ناصر الرويح أول الخليجيين المنظمين إلى اتحاد المصارعة WWE عندما وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مديرها التنفيذي تربل اتش، وبث صوراً من التوقيع عبر حسابه في "تويتر".