هكذا تحدى محمد هنيدي منى زكي على تويتر

كعادته دائما، لا يتوقف الفنان #محمد_هنيدي عن مشاكسة الجميع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي صار يجيد التعامل معها بحرفية، وصناعة رأي عام من خلالها.

هذه المرة جاء الدور على زميلته #منى_زكي التي اختارها هنيدي من أجل التحدي الخاص بصور الهوية الشخصية، الذي أطلقه قبل أيام. حيث نشر محمد هنيدي قبل أيام صورته التي تظهر في الهوية الشخصية الرسمية الخاصة به، وعلق عليها قائلا "سعادة انك تصحى على صورة بطاقتك الجديدة وانت توم كروز في نفسك كده.. صباح النور".

قبل أن يتحدى الجميع في أن ينشروا صور البطاقة الخاصة بهم، خاصة وأن الجميع يعانون من ظهورهم بشكل مختلف في صور البطاقة الشخصية.

إلا أن الفنانة مي كساب استجابت لتحدي هنيدي ونشرت صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها، وعلقت عليها قائلة "قبلت تحدي محمد هنيدي.. وشكلي في البطاقة قمر ما شاء الله".

وفي الوقت الذي اكتفت فيه الفنانة منى زكي بالتعليق على صورة هنيدي قائلة "دي فعلا حلوة.. أنا بتاعتي أبشع بكتير"، قرر هنيدي أن يتحداها قائلا "عيب يا زيادة.. احنا من امتى احتاجنا بطايق عشان نثبت جمالنا وحلاوتنا".

وطلب هنيدي من منى زكي أن تقبل التحدي، واختار أن يناديها بـ "زيادة" وهو الاسم الذي كان يستفزها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" قائلا "اقبلي التحدي يا زيادة".