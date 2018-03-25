سعودية تستغيث من تعنيف أسرتها وإمارة مكة تتجاوب

ظهرت مواطنة #سعودية_تشكو_من_تعنيف_عائلتها من خلال مقطع فيديو لقي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجّهة نداء للجهات المعنية بتخليصها من معاناتها وخسارتها لأبنائها، واصفة العنف الذي لاقته بقولها: "انكسر خشمي انفقعت عيني، خسرت بيتي، خسرت عيالي، خسرت أطفالي". وأبدى نشطاء تعاطفا كبيرا مع السيدة، مطالبين بالتدخل السريع لإنقاذها.

على الصعيد نفسه، وجه أمير منطقة #مكة المكرمة بالنيابة عبدالله بن بندر الجهات الأمنية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتحقيق في الأمر والتثبت من صحة الادعاءات التي قالتها السيدة في المقطع المتداول.