مصرية تطلب الزواج من محمد صلاح أثناء مباراة.. فكيف رد؟

من شدة عشقها للاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سافرت إلى البرتغال خصيصاً لمشاهدته خلال مباراة #المنتخب_المصري الأخيرة مع البرتغال والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين لهدف واحد أحرزه محمد صلاح.

وتداول مغردون بمواقع التواصل في #مصر صوراً لشابة مصرية كانت تجلس في مدرجات #الجماهير_المصرية خلال مباراة منتخبها الوطني مع البرتغال، ورفعت لافتة تطلب فيها الزواج من #محمد_صلاح، وكتبت فيها باللهجة المصرية "تتجوزني يا صلاح".

وقالوا إن الفتاة تمكنت من الوصول للاعب عقب المباراة، وبعد أن شاهد اللافتة أخبرها أنه متزوج ولا يمكنه الزواج مرة أخرى، لكنه وافق على التقاط صور تذكارية معها وهو ما أسعدها.

وتفاعل المغردون مع الموقف والصور، وأكدوا أن نجمهم العالمي جذب قلوب المصريين في كل مكان، وأصبح قدوة للشباب المصري وفتى أحلام الفتيات في مصر.