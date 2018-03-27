شاهد.. عادل إمام ينتخب ويمازح موظفة بسبب "المحشي"

سيطرت روح الدعابة على الفنان #عادل_إمام أثناء مشاركته بالانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول، بعدما حرص على التواجد بمقر لجنته الانتخابية في وقت مبكر من أجل الإدلاء بصوته.

وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "فيتو" المصرية، وتداوله رواد مواقع التواصل، ظهر عادل إمام وهو يمازح الموظفة المسؤولة عن تسجيل اسمه بكشوف الناخبين، حيث أكد لها أن المكرونة والمحشي هما السبب في ظهورها بهذا المظهر قائلاً "المكرونة بالبشاميل والمحشي هو اللي عمل فيكي كده".

لترد عليه الموظفة أن السبب في ذلك هو جلوسها من أجل مشاهدة المسرحيات الخاصة به، ليدخل الثنائي في وصلة ضحك.

وبعدها أظهر الزعيم الهوية الشخصية الخاصة به من أجل تسجيل اسمه ضمن الكشوف، ثم أخذ يتساءل حول عدد الناخبين الذين حضروا من أجل التصويت.

وخلال تواجد عادل إمام من أجل التصويت، أعرب أحد الناخبين عن غضبه بسبب الانتظار، إلا أن الموظف المسؤول حاول تهدئته ووعده بأن ينتهي سريعا من التصويت.