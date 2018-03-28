انظر لسلم كهربائي يبتلع تركياً.. و"المسكين عالق"

تخيل أن تصعد مطمئناً سلماً كهربائياً، فتتحول خطوتك تلك إلى "جحيم" ومأساة بكل ما للكلمة من معنى.

هذا ما حصل مع رجل تركي في مدينة إسطنبول، إذ "ابتلعه" السلم الكهربائي "حرفياً"، وبقي عالقاً تحته لأكثر من ساعة، إلى أن أتت الشرطة وأنقذته.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الرجل المسكين، الذي كان في محطة أيازاغا بمدينة إسطنبول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، حين تعطل السلم، وابتلع الشاب محمد علي إيريك.

وفي التفاصيل وبينما كان الشاب على السلم، اتسعت فجأة فجوة في الدرج الكهربائي، ما أدى لانزلاق محمد الذي علق تحت الدرج لمدة ساعة تقريبا.

وتدخلت الشرطة التركية على الفور في محاولة لإنقاذ الشاب، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه إلا بعد مضي الساعة تقريباً.

وكانت الشرطة قد وضعت لافتة لتحذير الناس من عدم استخدام السلم الكهربائي هذا قبل الحادث، قائلة إنه يحتاج لصيانة.