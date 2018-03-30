أشرف عبدالباقي يكشف كواليس "مسرح السعودية"

"مسرح السعودية".. تجربة مسرحية جديدة بمشاركة 50 شاباً وشابة. الفنان المصري أشرف عبدالباقي، صاحب خبرة الـ30 عاماً على خشبة المسرح، قام بالإشراف على المتدربين من خلال ورش عمل استمرت لمدة 4 أشهر وكذلك بروفات يومية تحضيرا لإطلاق أولى المسرحيات.

وتهدف فكرة مشروع "مسرح السعودية" إلى تقديم مسرحيتين كل أسبوع بمشاركة الجنسين، وحضور عائلي.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات مسرح السعودية في الخامس من أبريل المقبل على مسرح النادي الأدبي الثقافي بجدة.

الفنان أشرف عبدالباقي حل ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، حيث تحدث عن بداية انطلاق "مسرح مصر" واختلافه عن المسرح التقليدي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو مخاطبة الشباب ومخاطبة العائلات، وأن يستطيعوا مشاهدة شيء لا يخجلون منه، إضافة إلى خلق جيل جديد من ممثلي المسرح الشباب.

وتحدث عن كيفية نقل تلك التجربة التي لاقت نجاحاً كبيراً في مصر إلى السعودية، من خلال الممثلين السعوديين الشباب.

وأشار إلى أن المسرحية الأولى من مسرح السعودية ستكون بعنوان "دنيا الألعاب"، أما المسرحية الثانية فستكون بعنوان "ممنوع دخول الستات"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إسعاد العائلات وإمتاعهم بالأعمال المسرحية.