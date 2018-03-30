هذه تفاصيل الحفل الأول لصابر الرباعي في السعودية

الجمهور السعودي بجدة على موعد لأول مرة داخل البلاد مع الفنان التونسي #صابر_الرباعي في السادس من أبريل، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

حفل فني ضخم سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث نشر الرباعي على حسابه بـ"تويتر" مقطعاً دعا فيه #الجمهور_السعودي لحضور المناسبة الفنية، فيما ساد ترحيب كبير بقدوم الفنان التونسي لإحياء حفلته المنتظرة بالمملكة.

يذكر أن شهر أبريل سيشهد عدداً من الحفلات للفنانين العرب بالسعودية.

من جانبه، كشف الرباعي عن بعض التفاصيل الخاصة بالحفل من خلال برنامج "تفاعلكم" مع سارة الدندراوي، مشيراً إلى أنه متشوق للقاء الجمهور السعودي.

وقال إن الأغاني التي سيقدمها خلال الحفل ستتراوح ما بين أغانيه القديمة والجديدة، وكذلك الأغاني التي قدمها باللهجة الخليجية، معرباً عن سعادته لأن الأبواب ستفتح في السعودية لكي يقدم الفنانون العرب أعمالهم بالسعودية.