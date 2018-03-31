شاهد معلمة خلاقة تعلم الأطفال الموسيقى العربية الراقية

انتشر مؤخراً فيديو لمدرِّسة في روضة أطفال تعلم الصغار #الموسيقى والإيقاعات العربية الراقية، عبر إسماعهم المقدمة الموسيقية لأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، والتي ألّفها الموسيقار بليغ حمدي.

مدرسة عربية تبدع في ترسيخ الموسيقى العربية الراقية في أذهان الأطفال.

من يعرف هذه المدرسة يوصل لها تحياتنا واعجابنا❤️#قليل_من_البهجة

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 pic.twitter.com/Y9EPqxu3vC — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) March 11, 2018

ولم يعرف أين تم تصوير هذا الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات والتعليقات، والذي نُشر للمرة الأولى منذ حولي الشهر إلا أن تداوله لم يتوقّف حتى الآن.

وأثنى المعلقون على إبداع المدرِّسة التي تدرب الأطفال منذ صغرهم على #الموسيقى_الراقية، وخاصة العربية منها.

وتبدو المدرِّسة في الفيديو وهي تؤدي حركات بيدها، حسب الإيقاع والنوتة الموسيقية، ويعيدها الطلاب وراءها، فيتعلموا بذلك الاختلاف في الإيقاعات.