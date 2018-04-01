انظر كيف قفز فهد إلى داخل سيارة.. والسائق "مصدوم"

تخيل أنك في رحلة سفاري في إفريقيا مثلاً، تستمتع برؤية المناظر الخلابة والحيوانات البرية، لتفاجأ بفهد أو ربما 3 فهود تقفز إلى سيارتك.

وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، كان نجل مذيعة راديو كومو الأميركي KOMO NewsRadio ، إليزا جافي بريتون، يشاهد ثلاثة فهود في منطقة Serengeti الإفريقية، عندما لاحظ أصغر تلك الحيوانات المفترسة، السيارة "السائحة"، فقفز إلى داخلها "مستطلعاً المكان، في حين ذهب الاثنان نحو المقعد الخلفي.

فما كان من سائق السيارة إلا أن تجمد خوفاً من "هجمة" تودي بحياته، وتقطعه إرباً.

وتعليقاً على تلك "القفزة" المرعبة، قال بريتون هايز، سائق السيارة "بدأنا نلاحظ أن الفهود أصبحت قريبة من السيارة، ولكن كان الوقت قد فات على الخروج بسرعة أو أي شيء من هذا القبيل، لأنك إذا تحركت ستسوء الأمور".

وأضاف أن الفهد الصغير لم يبد لنا مؤذيا بل بدا مدفوعاً بحشرية المستكشف.

كما أكد أن الدليل الذي كان يرافقه، حثه على البقاء هادئاً، وعدم النظر مباشرة في عيني الفهد الصغير الذي راح يشم المقعد إلى جانب السائق.