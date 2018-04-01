فيديو وحشي لتعذيب حصان.. والأمن اللبناني يتحرك

تداول مغردون لبنانيون على تويتر السبت فيديو وحشيا لتعذيب وضرب حصان في إحدى المناطق اللبنانية.

والتقطت الكاميرا لحظات عنيفة، قام خلالها أحد الأشخاص الذي تبين لاحقاً أنه "مروض أو مدرب" أحصنة من طرابلس، بضرب الحصان المسكين بعصا من حديد على رجليه حتى سقط أرضاً، خائر القوى، ليتابع الرجل ضرب الحيوان المسكين على بطنه ورجليه.

لم اتمكن من التفريق بين دقات قلبي المتسارعة،التي كادت أن تتوقف،وبين صوت الضربات الحديدية التي انهالت على جسد وروح الخيل! فطلبت من الله ان يمنحني القدرة على التنفس ولو لدقائق لأكتب هذه التغريدة علها تصل لقلوبكم.

المطلوب التحقيق ومحاسبة هذا المتوحش علماً اننا لم نتحقق من اسمه بعد pic.twitter.com/ogC1HHhqSs — غِنَى (@GhinaNahfawi) March 31, 2018

وتسبب الفيديو بموجة غضب وتبليغات لحساب قوى الأمن الداخلي على تويتر، التي تحركت سريعاً للتحقق من الواقعة ومكانها.

وأعلنت في وقت لاحق السبت أنه "تم انقاذ الحصان وتسليمه إلى إحدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل".