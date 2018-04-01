هل يسقط القمر الصناعي الصيني على منطقة الشرق الأوسط؟

لعالم على موعد مع أكبر سقوط لقمر صناعي منذ سقوط القمر الصناعي الروسي "فوبوس-جرنتيناير" في 2012، حيث يتوقع أن تدخل محطة فضاء صينية مهجورة في الغلاف الجوي للأرض خلال اليوم بسرعة تزيد عن 26 ألف كيلومتر في الساعة، لتتحول إلى كتلة نار وتتشظى، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الصينية.

هي أنباء تم تداولها عن أن سقوط القمر الصناعي قد يخلف أضراراً إذا وقع على منطقة مأهولة بالسكان، فيما يعتقد كثيرون بأن أجزاء القمر الصناعي ستحترق في الغلاف الجوي.

رئيس مركز الفلك الدولي محمد عودة كان ضيف "تفاعلكم" مع سارة الدندراوي، حيث أكد أنه لا توجد أي جهة تعرف على وجه التحديد أين سيسقط القمر هذا أو غيره، لكن عادة ما تكون هناك توقعات، وكلما اقترب موعد السقوط، كلما زادت الدقة في تحديد الموقع الذي من المتوقع أن يسقط فيه.

وأضاف: "بحسب آخر تحديث، فإن القمر الصناعي متوقع سقوطه الساعة الثالثة و47 دقيقة من فجر الاثنين بتوقيت السعودية، بخطأ مقداره (+) أو (-) 3 ساعات، وفي هذه الأثناء يدور القمر الصناعي حول الأرض مرة كل ساعة ونصف، وبالتالي فإن المناطق المرشحة لسقوطه حتى الآن هي كبيرة وتشمل أجزاء كبيرة من الوطن العربي، أو أميركا الجنوبية أو شرق آسيا".

وأضاف أن من المناطق التي استثنيت من الوطن العربي وتعتبر في مأمن من سقوط القمر الصناعي هي الإمارات وقطر والبحرين والأردن ولبنان وجيبوتي والمغرب.

وقال إن القمر الصناعي طوله 10.5 متر وقطره 3.3 متر ووزنه 8.5 طن، مضيفاً أنه من المعروف عند دخول القمر الصناعي إلى الغلاف الأرضي فإنه يحترق ويتجزأ إلى شظايا.