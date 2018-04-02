التقطتها عدسة مصور فرنسي.. شاهد مصر في السبعينيات

بعينين وعدسة، جون لاونوس المصور الفرنسي الشهير التقط عشرات الصور لواقع #مصر وأحوال المصريين خلال فترة السبعينيات، وتداولها مغردون بمواقع التواصل معبرين عن إعجابهم.

والتقطت الصور خلال زيارات المصور الشهير لمصر، حيث طاف في القرى والمدن ورصد بعدسته كيف يعيش المصريون، وكيف يقضون حياتهم اليومية، كما التقط صوراً لأطفال يتعلمون في المدارس والكتاتيب، ولرجال ونساء يعملون في الحقول والصيد والجزارة والمطاعم ويتنقلون في الشوارع ويزورون آثارهم التاريخية.

وأبدى مغردو مواقع التواصل إعجابهم بالصور التي تؤرخ لفترة من فترات حياة وتاريخ المصريين، وتكشف قدرتهم على مواجهة صعوبات الحياة بجلد وصبر وعزيمة.