طرائف المصريين.. عربي وإنجليزي ورياضيات بجملة واحدة!

جملة طريفة وغريبة بالفعل كتبها مصري على ظهر توك توك يمتلكه أدهشت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من قدرة على توظيف اللغة واللعب بالحروف والكلمات.

وتداول المغردون هذه الصورة للتوك توك وعليها جملة "على كيفي وبمزاجي وفي النهاية دي حياتي"، واستخدم فيها صاحب #التوك_توك علامات الرياضيات الخاصة بالقسمة والضرب وحروفا إنجليزية ليكمل الجملة.

وأبدى بعض المغردين دهشتهم من قدرة صاحب التوك توك على الاستعانة بالرياضيات و #الإنجليزية و #العربية وكلمات شعبية لينتج جملة واحدة، معتبرين أن اللغة ومهما كانت صعوبتها فهي ليست عصية على التطويع وإنتاج الجديد من المصطلحات والعبارات منها، فيما اعتبر آخرون أن ذلك لا يخدم اللغة العربية بل يسهم في اضمحلالها شيئا فشيئا.