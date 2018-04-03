فيديو منفر لطفلة لبنانية تدخن.. "بمباركة" والديها

انتشر بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الفيسبوك، مساء الاثنين، فيديو لطفلة لا يتخطى عمرها الـ 11 أو 12 سنة، وهي تدخن الشيشة في أحد المقاهي الشعبية.

أما "الطامة الكبرى"، فتجلت في أن تلك الطفلة كانت جالسة تستمتع بنفث دخان الشيشة، بصحبة أمها ووالدها على ما يبدو في الفيديو.

وصب العديد من مشاهدي الفيديو جام غضبهم بالدرجة الأولى على الأم ووالد الطفلة اللذين جلسا غير "مدركين" للجريمة التي يرتكبانها بحق ابنتهما.

يذكر أن قانون منع التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة في لبنان بما فيها المقاهي والمطاعم دخل حيز التنفيذ في صيف 2012، إلا أنه لم يطبق بشكل تام حتى الآن.

كما فرض القانون المذكور كما أقره البرلمان اللبناني العام الماضي، منعا لإعلانات التبغ التي ألقى باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين.