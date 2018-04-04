صورة رومانسية حيّرت جمهور فنان العرب! هذه قصتها

تألق مغردون في قراءة لغة العيون لرجل وامرأة يجلسان بجانب بعضهما أثناء حضورهما لحفلة الفنان #محمد_عبده، وحركت الصورة المشاعر ورمى الجمهور تساؤلاته "وش كان يغني وتلاقت عيونهم؟".

وتفاعل الجمهور مع السؤال بأن الإجابة واضحة إما "يا عيون الكون.." أو "مادام النظر مسموح.." أو حتى "أحسب إن الرمش لا سلهم حنون"!

كون لقطة عظيمة كهذه لا يمكن لها أن تحدث دون وجود نشوة طرب حقيقية تسري في الشرايين، فيخفق لها القلب مسرعاً، وهم على حق لأن هذه الصورة الجميلة لا تليق بها إلا أغنية بحجمها.

ولكن حقيقة الصورة التي قد لا يعرفها البعض ونثر عليها الجمهور روائع من أرشيف #فنان_العرب كانت من فيديو كليب "أبعلن عليها الحب"، الذي صوره مع المخرج يعقوب المهنا، وكانت تدور فكرة الكليب حول رجل وامرأة يجسدان مشهداً تمثيلياً، بينما فنان العرب يغني على المسرح وعندما صدح "ابهدم جدار الخوف بيني وبينها" اقتنص المصور اللقطة الرومانسية.