فيديو.. هذه حقيقة طعن سعودي لطبيب في مستشفى عرعر

انتشر على مواقع التواصل في السعودية فيديو يظهر إقدام رجل سعودي على #طعن_طبيب سوداني في مستشفى #عرعر المركزي (شمال السعودية) بسبب خلاف نشب بينهما أثناء قيام الطبيب بأداء مهامه، مما استدعى تدخل أمن المستشفى وعدد من المتواجدين في المكان للإمساك بالجاني ومنعه من الهروب.

إلا أنه تبيّن في وقت لاحق أن الفيديو يظهر تمرينا يجريه المستشفى من أجل الوقوف على التعامل الأمثل مع الحالات المشابهة، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية.

وكان الفيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول هذا التمرين والسيناريو الذي رُسم له وكيف سُمح بتصويره، مطالبين إدارة المستشفى ببيان حقيقة الموضوع تفاديا للشائعات.

وفي السياق نفسه، أوضحت الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن ما تم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في #مستشفى_عرعر المركزي هي أحد الفرضيات التي تنفذها "صحة الشمالية" بشكل دوري تحت مسمى "مهاجمة ممارس صحي بسلاح أبيض" وهدفها تعريف الكادر الصحي بشكل عملي على كيفية التعامل مع تلك الحالات.