بالصورة.. عمرو دياب يمسك بيد دينا الشربيني في دبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورة يقال إنها للفنان المصري #عمرو_دياب بصحبة الممثلة المصرية #دينا_الشربيني بدا فيها ممسكاً بيدها، وجاءت الصورة من الخلف من دون علمهما.

الصورة التقطت في مركز تجاري شهير في دبي، حيث يتواجد الفنان المصري لإحياء حفلة في القرية العالمية اليوم.

وجاءت الصورة لربما تأكيدا على علاقة عمرو دياب بدينا، خصوصاً بعد انتشار أخبار عن انفصال دياب والشربيني وعودة المياه إلى مجاريها بينه وبين زوجته زينة عاشور.

يذكر أن علاقة دياب ودينا كانت توترت خلال الفترة الماضية، بعدما قامت الأخيرة بحذف دياب من قائمة أصدقائها عبر "تويتر" و"إنستغرام"، وعادت إلى طبيعتها بعدما زارها دياب خلال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "مليكة" وظل معها ثلاث ساعات.