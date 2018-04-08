فيديو.. دموع صحافي مصري بسبب ابنته تثير مشاعر المغردين

نشر الفنان #عمرو_سعد فيديو للصحافي المصري #مجدي_الجلاد وهو يبكي خلال حفل خطوبة ابنته، مما أثار مشاعر مغردي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الصحافي المصري قد احتفل بخطوبة ابنته الكبرى سما الجلاد، أمس السبت على الطيار أحمد حمدي حافظ بمنزلهما بالتجمع الخامس شرق #القاهرة، وخلال مشاركته لابنته الرقص انسابت دموعه، مما أثار مشاعر الحاضرين والمدعوين الذين تفاعلوا معه.

وكان من بين حضور الحفل الفنان عمرو سعد، الذي نشر فيديو الصحافي وابنته وكتب يقول "أخويا الكبير وحبيبي مجدي الجلاد قد إيه كنت مؤثر في فرح بنتك سما ربنا يفرحك بأولادها وتطول بيها السما".

وتفاعل مغردو ومستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، مؤكدين أن المشاعر الإنسانية جديرة بالاحترام والتقدير وعندما تكون صادقة وعفوية تصل القلوب وتغزوها بجدارة.

مجدي الجلاد كان يشغل رئيس تحرير صحيفتي الوطن" و"المصري اليوم"، ويعمل حالياً رئيسا لتحرير موقع أونا ومصراوي، كما يعمل كمحاضر غير متفرغ في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

ورد اسمه ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم العربي لعام 2009 وقدم عدة برامج في فضائيات مصرية.