فيديو.. معجزة تنقذ طفلاً سعودياً من موت محقق!

نجا طفل من الموت المحقق بأعجوبة من بين عجلات سيارة، كادت تدهسه في أحد أسواق محافظة حفر الباطن – شمال شرقي #السعودية.

وفي تفاصيل مقطع فيديو التقطته إحدى #كاميرات_المراقبة التابعة لمحل تجاري، عندما سارت مركبة من نوع "لاندكروزر" أثناء قيام طفل بعبور طريق تجاري في غفلة من أهله، ولم ينتبه قائد المركبة للطفل، فدفعه ليسقط بين عجلات السيارة وتمضي بالسير، في حين نجا الطفل.

وأثار مقطع الفيديو نفسه، الذي راج بين وسائل #التواصل_الاجتماعي، تفاعلاً واسعاً حول ضرورة حرص أهالي الأطفال على سلامة أبنائهم المرورية أثناء التسوق، داعين قائدي المركبات توخي الحيطة أثناء القيادة.