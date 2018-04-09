شاهد.. طلاب بمصر يجسدون "إن وأخواتها" بمسرحية تمثيلية

"إن وإخواتها".. اسم مسرحية أدّاها ببراعة وإتقان طلاب مدرسة مصرية حولت مادة النحو التي يدرسونها لمشاهد تمثيلية.

وقام طلاب مدرسة "الجهاد" الابتدائية بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية شمال البلاد بأداء المسرحية وهي عبارة عن مشاهد تمثيلية تقمص فيها الطلاب شخصيات قواعد النحو والصرف.

وخلال مشاهد المسرحية قام الطلاب بتعريف قواعد النحو لزملائهم وسط إعجاب الحاضرين، الذين عبروا عن تقديرهم لمعلم المادة الذي أبدع في تحفيظ الطلاب لأدوارهم ولفكرته في تعليم الطلاب قواعد النحو بطريقة جديدة ومبتكرة.

وتداول مغردو مواقع التواصل فيديو المسرحية، حيث نالت اعجاباً كبيراً وتفاعلاً منقطع النظير، مؤكدين أن الفيديو زاد من بهجتهم وسعادتهم، ومنحهم الأمل في تخريج جيل جديد عاشق للغة العربية وملم بقواعدها، ومتقناً لها نطقاً وإخراجاً ونحواً وصرفاً.