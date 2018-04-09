شاهد مسنة سعودية تقود سيارتها على طريق سريع.. تحت المطر

عبرت سيدة سعودية مسنة عن فرحتها بهطول #الأمطار بطريقتها الخاصة، أثناء قيادتها للسيارة برفقة إحدى صديقاتها على أحد الطرق السريعة بالمملكة.

وانتشر مقطع فيديو تداولته وسائل #التواصل_الاجتماعي، وأظهر المقطع ترديد المسنة أهازيج شعبية خاصة بوقت المطر.

وعلق مغردون على حالة انسجامها مع المطر والقيادة، واستمتاعها برفقة السيدة الأخرى، مؤكدين علاقة المرأة بقيادة السيارة وقدرتها على التعامل مع الطريق السريع، فيما فسر البعض هذا النوع من الغناء بأنه من أهازيج الهجيني الشعبية، وهو نوع من الشعر مشتق من اسم الهجن (الإبل) وكان الشعراء يتغنون بهذا اللون على ظهور نجاب الإبل في تنقلاتهم وسفرهم.

الهجيني غناء عذب شجي ولطيف، يطرب له السامع للترفيه والهمة، ولا يصاحبه صوت الآلات الموسيقية، بل "يهجن" على مشى الإبل والركب، وقد عبر متداولو المقطع عن سعادتهم بهذا المشهد الذي يعبر عن فطرة الإنسان وحبه للمطر.