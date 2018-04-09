فيديو اجتذب 10 ملايين مشاهدة.. قرص غامض في شراب شقراء

رصد مقطع فيديو سجلته فتاة في #البرازيل بالصدفة أثناء التقاط صورة سيلفي قيام شاب بدس حبة غامضة في شرابها.

وجاء ذلك أثناء مهرجان في البرازيل، حيث كانت الفتاة مشغولة بالتقاط صورة #سيلفي مع صديقة لها. وتحمل مشروبها بيد، وباليد الأخرى عصا السيلفي.

وشوهد شاب يضع الحبة الغامضة بسرعة في مشروب #الفتاة التي كانت تتمايل على #أنغام_الموسيقى قبل أن يدير ظهره.

وحذر مغردون على "توتير" بعد نشر المقطع من أن دس الحبة #الغامضة هدفه اغتصاب الضحية في النهاية.

وتلقى المقطع مشاهدات هائلة على "توتير"، وكان مرفقاً برسالة تحذير للنساء: "راقبن مشروباتكن"، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

المقطع الذي تبلغ مدته 15 ثانية اجتذب أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "تويتر" منذ نشره الأربعاء الماضي، فضلاً عن آلاف التعليقات.

ورغم أن عدداً من المستخدمين شكك في مصداقية المقطع لأن الشاب كان يقف مباشرة خلف الفتاة أي في مواجهة الكاميرا، إلا أن البعض قال إنه لا توجد أي لحظة مواتية أخرى لوضع قرص في الشراب.

وذكر آخرون أن المقطع بصرف النظر عن كونه حقيقيا أو مزيفا يقدم لمحة عن الكيفية التي يحدث بها #الاغتصاب بسهولة، ودعوا إلى ضرورة الحذر والاحتياط عند تناول المشروبات حتى لا تتاح الفرصة لأي سلوك مشابه.

ومستخدم "تويتر" الذي نشر #الفيديو هو Jaeda_sky، وقام في وقت لاحق بتحديث حول حالة الفتاة مؤكدا أنها بخير.