انظر لقناص إسرائيلي يصب "حقده" في جسد فلسطيني أعزل

تداول ناشطون فلسطينيون فيديو لقناص إسرائيلي يصب حقده في جسد متظاهر فلسطيني أعزل.

وسمعت في الفيديو أصوات مجموعة من الجنود الإسرائيليين، وظهرت فتحة أو عدسة "بندقية قناص"، بدا عبرها مشهد لعدد من المتظاهرين الفلسطينيين الذين توافدوا في #جمعة_الكوشوك الماضية إلى حدود #غزة في مسيرات الأرض التي أطلقت من قبل الفلسطينيين قبل أسبوعين وستستمر أسبوعياً حتى ذكرى النكبة.

وفي حين راح الجنود يتحدثون، عمد القناص إلى التركيز على أحد المتظاهرين الفلسطينيين العزل، ورماه برصاصة من بندقيته، فسقط أرضاً، في حين راح الجندي يصرخ فرحاً بما افتعلته بندقيته في جسد مدني أعزل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية التي تضرب بها إسرائيل وجيشها عرض الحائط.

كما راح الجندي الإسرائيلي يكيل الشتائم والكلام البذيء، بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الاثنين.

يذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا الأسبوع الماضي في جمعة الإطارات أو جمعة الكوشوك بلغ 10، بحسب آخر احصاء لوزارة الصحة الفلسطينية، كما بلغ عدد الإصابات 1350 مصاباً في المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية.

وأصيب 12 سيدة و48 طفلاً ومن الإصابات 25 خطيرة و239 متوسطة و156 طفيفاً ومن مجمل الإصابات 293 بالرصاص الحي.