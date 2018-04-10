بالصور.. ماذا قالت آمبر هيرد عن رحلتها للأردن؟

قالت الممثلة الأميركية، آمبر هيرد، عن رحلتها إلى الأردن: "أجمل يوم، أجمل ناس".

وأضافت: "شكراً لأنكم جعلتموني أعيش أكثر يوم ساحر في حياتي".

ووصلت النجمة العالمية إلى الأردن لزيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين بدعوة من (المجتمع السوري الأميركي الصحي)، وهي منظمة إنسانية صحية تعمل على إغاثة السوريين في سوريا والدول المجاورة.

ونشرت النجمة (31 عاماً) صوراً عدة لها من مخيم الزعتري، مع الفتيات اللواتي وصفتهنّ بنمور المخيم، إذ أشادت بقوّتهنّ وعزمهنّ، مشيرة إلى أنها تعلمت منهنّ الكثير.

كذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، خلال وجودها في الأردن، نشرت مقطعاً وهي تستمع لأم كلثوم.

وآمبر هيرد مولودة في 22 أبريل 1986، وهي ممثلة أميركية التحقت بأكاديمية سانت مايكل الكاثوليكية في أوستن بتكساس حتى المرحلة الإعدادية، ثم تركتها للعمل في هوليوود.