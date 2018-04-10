بالفيديو.. "شرارة نار" لحظة انفجار آيفون في وجه صاحبته

لم تمر سوى 4 أشهر على شراء فتاة صينية تدعى "رين"، هاتف آيفون جديد، حتى لاحظت مالكة الهاتف انتفاخاً في البطارية، فسارعت بالتوجه إلى متجر "تصليح".

إلا أنها فوجئت داخل المتجر وأثناء شرحها للعامل ما حصل معها، حتى انفجر الهاتف بين يديها، مطلقاً شرارة نار في وجهها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ووثقت كاميرا المراقبة داخل أحد متاجر مقاطعة شنغهاي الصينية تلك اللحظة "النارية"، بحسب ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأظهر الفيديو الذي انتشر قبل أيام قليلة، قيام أحد عمال المتجر بتغيير بطارية الهاتف، إلا أن "الآيفون" الذي لم يحدد نوعه، غافله والفتاة وانفجر.

وقد أصيبت "رين" بحروق جسيمة في ذراعيها، استدعت نقلها إلى مستشفى هوانجبو.

في المقابل، لم تعلق شركة أبل العملاقة في مجال الهواتف الذكية على الحادث، واكتفى المتحدث باسمها بالقول لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل والملابسات.