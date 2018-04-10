تعرف على شيف سعودية حضّرت أطباق الحلوى لمحمد بن سلمان

أجرت "العربية" لقاءً خاصاً مع #الشيف_السعودية ميادة بدر، التي قامت بإعداد أطباق الحلوى للوفد السعودي في فرنسا وضيوفهم الفرنسيين، خلال مأدبة العشاء التي أقيمن بمجمع متحف اللوفر، وذلك بالتزامن مع زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى فرنسا.

اللقاء مع الشيف ميادة بدر، أجراه الزميل ليث بزاري ضمن برنامج "تفاعلكم" مع سارة الدندراوي.

تحدثت الشيف السعودية عن أطباق الحلوى التي أعدتها لهذه المناسبة والتي خلطت فيها أساليب الطهي الفرنسية مع النكهات السعودية، ومنها القهوة العربية التي استخدمتها كحشو في أحد أطباق "البوظة".