عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

تعرف على شيف سعودية حضّرت أطباق الحلوى لمحمد بن سلمان

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أجرت "العربية" لقاءً خاصاً مع #الشيف_السعودية ميادة بدر، التي قامت بإعداد أطباق الحلوى للوفد السعودي في فرنسا وضيوفهم الفرنسيين، خلال مأدبة العشاء التي أقيمن بمجمع متحف اللوفر، وذلك بالتزامن مع زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى فرنسا.

اللقاء مع الشيف ميادة بدر، أجراه الزميل ليث بزاري ضمن برنامج "تفاعلكم" مع سارة الدندراوي.

تحدثت الشيف السعودية عن أطباق الحلوى التي أعدتها لهذه المناسبة والتي خلطت فيها أساليب الطهي الفرنسية مع النكهات السعودية، ومنها القهوة العربية التي استخدمتها كحشو في أحد أطباق "البوظة".

كلمات دالّة

#الشيف السعودية, #ولي العهد السعودي, #محمد بن سلمان

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر