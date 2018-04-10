حسام حبيب يكشف السبب وراء إخفاء زواجه من شيرين

على الرغم من إسدال الستار على قصة #شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بالزواج، إلا أن الجمهور مازال ينتظر معرفة تفاصيل القصة التي انطلقت بالنفي وانتهت بالزواج.

وبعد يوم واحد من عقد القران الذي تم السبت الماضي، كان #حسام_حبيب على موعد مع حفل غنائي بمنطقة "بورتو السخنه"، حيث كان متعاقدا على الحفل قبل الزواج.

وفي تصريحات لبرنامج "MBC Trending" أكد #حسام_حبيب أنه ملتزم بالحفل الغنائي، وعلى الجميع أن يتحمل كل ما يلتزم به، خاصة وأن هناك جمهورا ينتظر الحفل والأمر في النهاية يتعلق بالعمل.

أما ما يخص زواجه من شيرين عبد الوهاب وتكتم الثنائي على التفاصيل، فقد اكتفى حسام بالتعليق على الأمر بكونه هو وشيرين يحبان الخصوصية، إلا أن الفرحة التي كانت لدى الجمهور في النهاية تسببت في سعادتهما.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى زوجته من خلال البرنامج قائلا "بحبك"، ليرد على الرسالة التي وجهتها إليه شيرين عبر #انستغرام بعد ساعات من عقد قرانهما.