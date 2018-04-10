لن تتخيل كم بلغت قيمة أزياء ابنتي شيرين في حفل زفافها!

لم يترك مستخدمو ومغردو مواقع التواصل في #مصر شيئا عن حفل زفاف المطربة شيرين عبد الوهاب على الملحن حسام حبيب السبت، إلا وتداولوه وتحدثوا عنه وعلقوا عليه.



وآثارت رقصات #شيرين وقبلاتها لعريسها، وأيضا أزياء المدعوات، وكذلك ابنتا شيرين مريم وهنا، حيث كانت فساتينهما في حفل الزفاف محل نقاش وتعليق وبحث على مواقع التواصل.

وتطوع بعض المغردين بالبحث في مواقع الموضة والأزياء ومواقع ملابس الأطفال عن تصميمات وأسعار فستاني الطفلتين، وتبين لهما أنهما من تصميم إحدى الماركات العالمية.

وقال المغردون إن الفساتين التي ظهرت بها مريم وهنا في حفل زفاف والدتهما من ماركة "دولتشي أند غابانا"، تحديدا من مجموعة "بامبينو" الأخيرة، وصممت من الحرير والشيفون، ووصل سعر الفستان الواحد 795 يورو ، أي ما يعادل 18 ألف جنيها مصريا للفستان الواحد.

وأكدوا أن سعر الفستانين بلغ أكثر من 36 ألف جنيه، وهو ما يعادل 2200 دولار.