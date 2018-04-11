شاهد المياه تغمر سيارة في مكة.. وتحتجز السائق

تداول مغردون سعوديون مساء الثلاثاء، صوراً وفيديوهات تظهر هطول الأمطار بشكل كثيف في #مكة، وعدد من المناطق في السعودية.

وأظهر أحد تلك الفيديوهات سيارة قيل إنها لمواطن سعودي غرقت في المياه في أحياء مكة، بعد أن غمرتها السيول ومنعته من الخروج.

فما كان من بعض الرجال والمتبرعين الذين كانوا متواجدين في المكان إلا أن أقدموا على مساعدته وانتشاله من السيارة.

وكان العديد من المعتمرين في الحرم المكي نشروا صوراً ومقاطع مصورة رائعة لزخات المطر على مكة المكرمة.

يذكر أن تساقط الأمطار تواصل الثلاثاء في مكة، لا سيما في الأحياء الجنوبية منها.

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أمطار مكة تتسبب باحتجاز مواطن داخل سيارته وعدد من المواطنين يسارعون لإنقاذه.

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.#مكة_المكرمة pic.twitter.com/IhVY2DsEhX — أخبار عاجلة (@News_Brk24) April 11, 2018

وقد حذرت الأرصاد الجوية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة تعليم محافظة الطائف تعليق الدراسة، الأربعاء، في جميع مراحل التعليم بالمحافظة بالإضافة إلى محافظات تربة والخرمة ورنية وميسان والمويه. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عواض الخديدي، أنه تم تعليق الدراسة في جميع المدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة تعليميا رنيه والخرمة والمويه وتربه وميسان حرصا منها على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

