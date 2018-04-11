شاهد.. ماذا قالت والدة فهد الهريفي عن اعتزاله؟

فوجئ متابعو #برنامج_الخيمة على قناة السعودية الرياضية، أثناء استضافة اللاعب الدولي السابق #فهد_الهريفي، بمداخلة من والدته حيث تمنت له كل التوفيق، وذلك عقب إعلان إقامة مهرجان اعتزاله في 25 أبريل.

مداخلة والدة فهد الهريفي بعد إعلان مهرجان اعتزاله في 25 آبريل

#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/ys6xkbBe8p — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 10, 2018

وكان الهريفي قد أعلن أن موعد مباراة اعتزاله سوف يكون يوم 25 من شهر أبريل الجاري في لقاء يجمع فريق النصر أمام فريق فالنسيا الإسباني بكامل نجومه.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تقدم 5 سيارات في مهرجان اعتزال الهريفي إلى جانب جوائز أخرى للجمهور بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة.

كما تجري حالياً مفاوضات مع لاعبين عالميين للمشاركة في حفل اعتزال الهريفي.