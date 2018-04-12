كيف ودع طالبان يمنيان مدرستهم في الرياض؟

ودع طلاب مدرسة سعودية بالرياض، زملاءهم من الجنسية اليمنية بعد أن علموا أن والدهم قد أنهى إجراءات خروجهم النهائي من المملكة، وذلك لأنه لم يتمكن من دفع رسوم الإقامة.

واصطف الطاقم الإداري والتعليمي مع الطلاب وسط هتافات وداع، وقد ارتسمت على وجوه الطلاب ملامح مؤثرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الموقف، بعد أن انتشر على حساب مدرسة "ابن الرومي المتوسطة" التابعة لمكتب التعليم بالعزيزية بمنطقة الرياض على #تويتر.

وقد ودع الطالبان "همدان" و"مهند" زملاءهم وسط تصفيق من الجميع، وعلق كثير من الناشطين على المقطع على هذا الموقف المؤثر.

وتواصلت الدعوات من المعلقين التي نادت بإنهاء الحرب في #اليمن حتى يعيش الجميع في سلام ويستطيع مثل هؤلاء الطلاب إكمال تعليمهم ونفع بلادهم.