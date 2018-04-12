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لحظات مفزعة لأطفال تلاحقهم النيران بشرفة مبنى ينهار

المصدر: دبي - العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزعاً يظهر قيام مجموعة من الأطفال بالقفز من #شرفة مبنى، للهرب من #حريق_ضخم بعدما نشب بالطابق الثاني في أحد مباني ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

وهرع سكان المنطقة لمساعدة الأطفال للهروب من الحريق بوضع سلم يصل لتمكين #الأطفال من الهروب من النيران، بعدما بدأ حطام المبنى يتساقط، واضطرار الطفلين إلى القفز خوفاً من النيران.

ونشرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، #القصة المأساوية، حيث تشير الرواية الأولية للحادث إلى أن الحريق بدأ في #ورشة إصلاح السيارات بالطابق الأول من المبنى قبل أن تشتعل النيران في المبنى بالكامل.

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