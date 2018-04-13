شاهد.. ممثلة مصرية تضرب المذيع في أحد برامج المقالب

أثار مشهد لمذيع مصري يتعرض للضرب من ضيفته على الهواء مباشرة، قبل أن يطلب لها الشرطة.

وبدا المشهد المثير للجدل والذي بثته فضائية "الصحة والجمال "بمواجهة مباشرة وتبادل للسباب بين #المذيع وضيفته والاشتباك بينهما بالأيدي، ثم طلب المذيع وقف التصوير واستدعاء #الشرطة وسط ذهول الحاضرين في #الاستديو.

وطالب المغردون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل لحماية المهنة أولا وحماية الذوق العام، ومنع وصول مثل هذه المشاهد للمواطنين والنشء، مؤكدين أن #البرنامج ورغم أنه ضمن برامج المقالب إلا أنه يسيء للإعلام والمصريين على السواء.

يذكر أن البرنامج يقدمه مطرب مصري اسمه #حسام_الشرقاوي والضيفة التي ضربت المذيع ممثلة مسرح.