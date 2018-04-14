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ناشط سوري لأوباما وفريقه: ترمب جعل منكم أضحوكة

المصدر: العربية.نت
دونالد ترمب
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قال ناشط سوري، معقباً على الضربة الأميركية-البريطانية-الفرنسية على أهداف محددة تابعة للنظام السوري في #دمشق، إن الحرب العالمية الثالثة لم تندلع بعد ضرب الأسد مرة ثانية.

قصيّ زكريا، الذي يعرف نفسه بـأنه أحد الناجين من #أسلحة_الأسد_الكيمياوية، أشار من خلال تغريدته على حسابه في "تويتر" بالمواقف المشينة للرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما ومستشاره بين رودس ومندوبته الأممية سامانثا باور، موجهاً إليهم اللوم قائلاً: "أنتم تركتمونا لنموت وتركتم الأسد يقتلنا، واجتمعتم على إخفاء أكاذيبكم المقززة".

وأضاف الناشط السوري: " #ترمب بيّن للعالم كيف أنكم كنتم مزحة حزينة".

كلمات دالّة

#دمشق, #أسلحة الأسد الكيمياوية, #باراك أوباما, #ترمب

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