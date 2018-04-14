ناشط سوري لأوباما وفريقه: ترمب جعل منكم أضحوكة

قال ناشط سوري، معقباً على الضربة الأميركية-البريطانية-الفرنسية على أهداف محددة تابعة للنظام السوري في #دمشق، إن الحرب العالمية الثالثة لم تندلع بعد ضرب الأسد مرة ثانية.

Breaking news: WW3 did NOT happen after striking #Assad AGAIN. @BarackObama @brhodes @SamanthaJPower you are shameless. You let's us die you let #Assad kill us then you teamed up to hide your disgusting lies.#Trump showed the world what a sad joke you guys are.#Syria — kassem Eid (@QZakarya) April 14, 2018

قصيّ زكريا، الذي يعرف نفسه بـأنه أحد الناجين من #أسلحة_الأسد_الكيمياوية، أشار من خلال تغريدته على حسابه في "تويتر" بالمواقف المشينة للرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما ومستشاره بين رودس ومندوبته الأممية سامانثا باور، موجهاً إليهم اللوم قائلاً: "أنتم تركتمونا لنموت وتركتم الأسد يقتلنا، واجتمعتم على إخفاء أكاذيبكم المقززة".

وأضاف الناشط السوري: " #ترمب بيّن للعالم كيف أنكم كنتم مزحة حزينة".