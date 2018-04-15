مصر.. التحقيق مع مذيع وممثلة تبادلا الضرب على الهواء

أحال مجلس نقابة الإعلاميين في #مصر مذيعاً وممثلة تبادلا الضرب على الهواء مباشرة في أحد برامج المقالب للتحقيق الفوري.

وكشف حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بإحالة مقدم برنامج "يا كبدي يا بني" على قناة "الصحة والجمال"، وطاقم الإعداد ومخرج البرنامج للتحقيق، مؤكدا أن شكاوى وصلت للنقابة ضد البرنامج، وأعلنت استياءها من الواقعة.

وأضاف أنه تم رصد الخطأ المهني والأخلاقي في اشتباك مقدم البرنامج مع ضيفته على الهواء، مؤكدا أن #النقابة ستتخذ إجراءات مشددة ضد هذه الوقائع التي أصبحت متكررة بسبب انتشار ظاهرة "بيع ساعات البث".

من جانبها، تبحث لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأحد، الشكوى المقدمة ضد البرنامج ومقدمه بسبب الواقعة التي أثارت غضب #المصريين.

وكان البرنامج قد عرض في حلقته الخميس الماضي مشهدا للمذيع وهو يتعرض للضرب من ضيفته على الهواء مباشرة، قبل أن يطلب لها الشرطة.

وبدأ المشهد بمواجهة مباشرة وتبادل للسباب بين المذيع وضيفته والاشتباك بينهما بالأيدي، ثم طلب المذيع وقف التصوير واستدعاء #الشرطة وسط ذهول الحاضرين في الاستديو.

وطالب المغردون في #مصر المجلس الأعلى لتنظيم #الإعلام بالتدخل لحماية المهنة وحماية الذوق العام، ومنع وصول مثل هذه المشاهد للمواطنين، مؤكدين على أن البرنامج وعلى الرغم من كونه "برنامج مقالب" إلا أنه يسيء للإعلام والمصريين على السواء.