عارضة أميركية توثق لحظاتها الأخيرة على "إنستغرام لايف"

تمكنت عارضة الأزياء الأميركية ماريا كوجان، البالغة من العمر 23 عاما، من توثيق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر بث مباشر للآلاف من متابعيها على موقع "الإنستغرام"، وذلك عندما تحطمت الطائرة الخاصة بهم خلال رحلة جوية من ولاية أريزونا إلى لاس فيغاس، فوق ملعب للغولف، مساء 9 أبريل الماضي.

وبدأت كوجان، بتصوير مقاطع فيديو من الطائرة لتحميلها في قصص إنستغرام في طريق عودتها إلى لاس فيغاس، وكانت تصور نفسها بحماس وهي جالسة في مقعدها على متن الطائرة، وآخر ما قالته كلمة "أنا سعيدة"، وكانوا في رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان "Phoenix Lights Festival" بحسب ما ذكرته "ديلي ميل".

ثم وقع الحادث عقب ذلك، ما أدى إلى مقتل الركاب جميعا وهم ستة أشخاص من بينهم كوجان، وقد اكتشف متابعو ماريا أن انقطاع البث المباشر بشكل مفاجئ جاء بسبب تحطم الطائرة المملوكة لرجل أعمال يدعى، جيمس بيدروزا، عمره 28 عاما، وكان من بين الضحايا.