صورة مؤثرة.. فرحة يمني بتخرج ابنه من ذوي الاحتياجات

حظيت صورة مؤثرة تم التقاطها، الأربعاء، في العاصمة اليمنية #صنعاء، لأب مع ابنه من #ذوي_الاحتياجات_الخاصة، بتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة، #فرحة_أب_بابنه_المعاق حركيا وبصريا، بعد إكماله تعليمه الثانوي في مركز النور للمكفوفين بالعاصمة صنعاء.

ورغم البؤس الواضح على وجه الأب كما هو حال جل اليمنيين المنهكين جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، إلا أن هذا الأب لم يخف فرحته، وهو حاملا فلذة كبده، على ظهره ابتهاجا بإكماله الثانوية العامة.

والتقط الصحافي والمصور اليمني، فاروق مقبل، الصورة من حفل تخرج مركز النور للمكفوفين، واعتبرها كثير من الناشطين بأنها تجسيد لإرادة اليمنيين في الانتصار للعلم على خرافة الجهل الحوثي، مؤكدين أن الصورة تحكي في تفاصيلها الكثير وتغني عن ألف كتاب وشرح.