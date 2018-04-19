إياد نصار: الفيلم السعودي حقق نجاحات كبيرة خارج المملكة

التفاؤل بعودة #السينما إلى #السعودية لم يحتكره السعوديون بل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً من أغلب الدول العربية، شعوباً وفنانين.

الفنان الأردني #إياد_نصار كان ضيف برنامج "تفاعلكم"، على شاشة "العربية"، حيث حاورته الزميلة أحلام اليعقوب عن رؤيته وتوقعاته لمستقبل صناعة السينما السعودية.

نصار قال إن السينما تعتبر جزءا كبيرا من الثقافة والانفتاح الاجتماعي، وتنعكس على العالم العربي بشكل عام نظراً لتأثيرها الاجتماعي القوي.

وأضاف النجم الأردني أنه يجب ألا نغفل حق #الفيلم_السعودي حيث إنه حقق نفسه وحقق نجاحات خارج المملكة، ولا يمكن إغفال فنانين موهوبين مثل هيفاء المنصور أو عهد كامل أو عبدالله المحيسن الذين حققوا نجومية خارج السعودية، متوقعاً أن يتم التعاون بين الفنانين العرب وصناعة السينما السعودية، بحيث يمكن أن تتم مناقشة قضايا عربية أوسع.