شاهد.. معاملة "استثنائية" في مطار بيروت للنجمة الأنيقة

حظيت النجمة اللبنانية #مايا_دياب بمعاملة "استثنائية" في مطار بيروت.. إلا أن هذا الأمر استفز عدداً من اللبنانيين وخاصة الإعلاميين منهم.

وقد تسرب فيديو يظهر جانبا من القاعة الرئيسية لمدخل مطار بيروت، وطابورين لانتظار المسافرين لتفتيشهم وفحص حقائبهم أمنياً قبل الذهاب إلى مكاتب السفر لسحب بطاقات الصعود للطائرات. ويبدو الطابوران طويلان نسبياً وفترة انتظار الركاب قد تكون طويلة بعض الشيء.

وفي الفيديو، تظهر فجأة امرأة "أنيقة" فيفتح لها رجل بلباس مدني مدخلاً خاصاً لتتخطى الطابورين وتدخل ومعها رجل آخر يحمل حقيبتها للتفتيش قبل باقي الركاب وذلك دون أي لحظة انتظار.

وبحسب الصور التي سربت لمايا دياب في #مطار_بيروت وبمقاربة الملابس، يبدو أن السيدة التي تظهر في الفيديو هي نفسها النجمة.