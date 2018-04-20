شاهد تحنيط أجمل ناقة في السعودية.. بعد أشهر على نفوقها

بعد مرور حوالي 3 أشهر على نفوقها، تداول مغردون فيديو لـ "خزامة" الناقة الأجمل في السعودية، خلال عملية تحنيطها.

أما سبب التحنيط فيعود إلى كون تلك الناقة تتمتع بمعايير جمالية متميزة، تلخص مواطن جمال الإبل، بحسب ما أجمع عليه العديد من المهتمين بالموروث الشعبي.

تحنيط الناقة خزامة التي نفقت قبل فترة وتعتبر من أغلى وأجمل النياق في الجزيرة العربية وقدر ثمنها بعشرات الملايين pic.twitter.com/hoTYaEyLNG — خالد التمامي🇸🇦 (@khalidyatnet) April 17, 2018

يذكر أن "خزامة" فازت بالكثير من الجوائز، وقد تجاوز ثمنها أكثر من ثلاثين ملايين ريال. وقد عرض هذا المبلغ على مالكها ناصر بن مبارك بن قريع آل بريك إلا أنه رفض بيعها.

وكان نادي الإبل أعلن في فبراير الماضي بعد نفوقها، رغبته في تحنيطها، لعرضها في متحف النادي، وطالب صاحب الناقة بأن يسمح بنقلها إلى مقر النادي

إلا أن مالك "خزامة" أكد في تصريح حديث لصحيفة "سبق"، أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل طلبوا "خزامة" بعد نفوقها لتحنيطها.

وكانت "خزامة" حصلت على المركز الأول في العديد من منافسات جائزة الملك عبدالعزيز بأم رقيبة لعدة سنوات، وأخيراً حصلت على المركز نفسه في مزايين الملك عبدالعزيز بالصياهد.