فيديو لناصيف زيتون يقبّل يداً و"يغيظ" المعجبات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع #فيديو انتشر على #انستغرام يظهر فيه الفنان السوري #ناصيف زيتون وهو ينحني كي يلقي التحية على الفنانة السورية #منى_واصف، وذلك خلال تواجدهما في حفل الموريكس دور في كازينو لبنان الذي أقيم، الخميس، برعاية كل من وزير الثقافة والسياحة والإعلام.

ويظهر الفيديو ناصيف وهو يقبل يد الفنانة منحنيا نحوها في مشهد يجسد قدر الاحترام والتقدير الذي يحمله الفنان الشاب لبنت بلاده القديرة.

وانهالت التعليقات على الفيديو تثني على تصرف الفنان.

الجدير ذكره أن الفنانة منى واصف قد حصلت على جائزة من الحفل تقديرا وتكريما لمسيرتها الفنية.

كذلك، نال الفنان السوري ناصيف زيتون جائزتين إحداهما عن أفضل تيتر مسلسل لأغنيته "مجبور" شارة مسلسل "الهيبة"، وأهدى الجائزة لبلده سوريا.