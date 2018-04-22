فيديو.. سعوديون يطاردون سائقا متهورا يحمل اسطوانات غاز

شهدت "حارة لبن" بالعاصمة الرياض مطاردة لأشخاص تطوعوا، لإيقاف قائد مركبة متهور يحمل اسطوانات غاز.



وأظهر مقطع الفيديو الرائج في وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تطارد سيارة نقل من نوع "دِينَّا" تنقل اسطوانات غاز، وتسير عكس السير، معرّضة المارة للخطر، دون أن تنجح في إيقافها، لتنضم سيارات أخرى في المطاردة، وقام قائد المركبة المتهور بقطع الإشارات ومواصلته عكس السير، وزاد تهوره بصدم السيارات التي تحاول إيقافه رغم كثرتها، ودخوله إلى الحواري بجانب المنازل.



وبعد 10 دقائق من المطارة المثيرة، نجح المطاردون في إيقافه، وتبين أن السائق كان في حالة غير طبيعية، مما دعاهم إلى إجباره على النزول من المركبة، إلا أنه ظل يحاول الاعتداء عليهم، حتى طرحوه أرضاً.