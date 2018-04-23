فيديو يثير جدلا بالعراق لنقل مريض بحالة حرجة بطريقة غريبة

في حالة غريبة، نقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نقل مريض بواسطة عجلة حمل صغيرة وكما يسميها العراقيون "الستوتة" وإلى جانبه قنينة الأكسجين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أيضا مقطعا مصورا مماثلا بقيام مواطن من محافظة البصرة بنقل مريض بواسطة دراجة نارية "الستوتة" وسط تساؤل عن دور وزارة الصحة في نقل المرضى وتقديم الرعاية لهم.

وقال المغردون أن "المقطع الذي يحوي كلمات سخط وشجب وعتب للمواطنين جراء نقل مريض بصحبة قنينة أكسجين طبية بعربة "التكتك" دون نقله بواسطة سيارات الإسعاف".

وتساءل المغردون "كيف لأغنى محافظة في العراق وهي البصرة أن تصل إلى ذلك الحال من الإهمال الواضح من قبل الكوادر الطبية وعدم العناية بالمرضى".