هندي يرفض الركوب مع سائق سيارة أجرة لأنه "مسلم"

رفض رجل هندي، على صلة بمنظمة هندوسية يمينية، أن يركب سيارة أجرة بسبب أن السائق "مسلم"، مشدداً على أنه "يرفض إعطاء نقوده للجهاديين".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا Times of India"، فقد رفض أبهيشك ميشرا، الذي يعمل مستشاراً لوسائل التواصل الاجتماعي لمنظمة فيشوا باريشاد الهندوسية العالمية، أن يصل إلى وجهته بمساعدة سائق مسلم، وذلك عندما تم اختيار السائق عن طريق "تحديد الموقعlocation " مع شركة "أولاOla ".

وكتب ميشرا تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "قمت بإلغاء طلب توصيل مع شركة سيارات الأجرة "أولا" لأن السائق مسلم.. وأنا لا أرغب في أن أعطي نقودي للجهاديين"، بحسب تعبيره.

Ola, like our country, is a secular platform, and we don't discriminate our driver partners or customers basis their caste, religion, gender or creed. We urge all our customers and driver partners to treat each other with respect at all times. — Ola (@Olacabs) April 22, 2018

وقد أثارت التغريدة استياء كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بحذف حسابات ميشرا على "تويتر" وعلى موقع شركة "أولا" لسيارات الأجرة.

من جانبها، قالت الشركة إنها منصة علمانية، وإنها لن تساند أي آراء تحض على عدم الانسجام، ولن تشجع أي ممارسات عنصرية بشأن الدين أو النوع أو العقيدة، مناشدة كل السائقين المشاركين معها، وكذلك الزبائن بالتعامل معاً باحترام.

يذكر أن ميشرا له 14 ألف متابع على وسائل التواصل، ومنهم وزراء ونواب في البرلمان.