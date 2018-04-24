شاهد لحظة اغتباط بهدف محمد صلاح .."سنصبح مسلمين أيضاً"

أعاد معجبو اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح مشاركة فيديوهات سابقة تظهر احتفاء "مشجعي ليفربول" بأهداف "مو" ، بحسب ما يطلق عليه البريطانيون من متابعي الكرة.

وأظهر أحد الفيديوهات مجموعة من المشجعين يغنون هاتفين "مو.. مو.. صلا ااااا لا لا ..".

وتابع المتحمسون غناءهم قائلين باللغة الإنجليزية، وبما معناه:" إذا سجل هدفاً آخر سأصبح مسلماً أيضاً"، في كلمات لطيفة تظهر مدة محبة الجمهور الإنجليزي، لاسيما ليفربول، لهذا اللاعب الذي تحول إلى "أيقونة" مصرية، لاسيما بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن نجم ليفربول نال مساء الأحد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بحسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وتفوق النجم المصري على نظيره البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وبات صلاح سابع لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة، والأول منذ حققها الأوروغوياني لويس سواريز عام 2014 قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.