فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة دخول العاصفة الرملية للرياض

وثقت عدسات المصور فيصل بن زرعه لحظة دخول العاصفة الرملية لمدينة الرياض في مشهد يحبس الأنفاس، حيث ظهرت موجة الغبار وكأنها تزحف وخلال ثوان كان الغبار يغطي كل شيء، مما أدى لانعدام الرؤية تماماً.

المصور @binzarah يوثق لحظة دخول العاصفة الرملية لمدينة الرياض في مشهد يحبس الأنفاس 😷🌪#غبار_الرياض #عاصفة_الرياض pic.twitter.com/a7LZl0Su1L — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2018

واجتاحت موجة غبار كثيف العاصمة السعودية، الرياض، الخميس، وحذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، سكان المنطقة الشرقية في المملكة من الظروف الجوية الصعبة التي ستشهدها منطقتهم.

كما انهالت أمطار غزيرة بدأت بالهطول، على أجزاء من الرياض، بعد انجلاء عاصفة الغبار الكثيف.

وتداول ناشطون على موقع "تويتر" مقاطع فيديو تظهر العاصفة التي جعلت من النهار يبدو وكأنه ليل مظلم، فيما تصدر وسم "غبار الرياض"، الأوسمة الأكثر تداولاً في المملكة خلال الساعات الماضية.